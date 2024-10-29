«Самый точный экономист в мире» предсказал исход выборов в США

Вне зависимости от того, победит ли на выборах США кандидат от республиканцев Дональд Трамп или кандидат от демократов Камала Харрис, рост ВВП США ускорится, поскольку именно неопределенность сегодня сдерживает его. В то же время исход выборов может оказать шоковое воздействие на казначейские облигации, заявил в интервью Business Insider «самый точный экономист», лучший прогнозист США по версии Bloomberg Кристоф Барро.
В целом, по его словам, по итогам выборов рост ВВП США будет сильнее консенсусных прогнозов: ожидаемый показатель 2024 года в 2,6% составит 2,7%, а консенсус 2025 года в 1,8% будет ближе к 2,1%. Но рост может незначительно отличаться в зависимости от того, как Вашингтон будет «разделен» в следующем году.
В первом сценарии Барро предполагает победу Харрис при разделенном конгрессе. В этом случае на экономическом фронте мало что изменится и можно ожидать статуса-кво.
Во втором сценарии побеждает Трамп, но конгресс все так же остается разделен. Во втором сценарии побеждает Трамп, но конгресс все так же остается разделен. Это, по мнению экономиста, ограничит его возможность сокращать налоги для корпораций и домохозяйств. Поэтому, скорее всего, республиканец сосредоточит свои усилия на внешней политике, что означает новые торговые ограничения и тарифы в торговле. Результат нанесет ущерб мировому росту, но в краткосрочной перспективе будет нейтральным для ВВП США. Однако в долгосрочной перспективе, поскольку страны примут ответные меры, это может иметь обратный эффект и замедлить рост американской экономики.
Третий сценарий предполагает победу Трампа при полном контроле республиканцев над конгрессом, что, по мнению Барро, является наиболее вероятным результатом. Он ожидает, что республиканцы точно возьмут контроль над сенатом, однако в палате представителей может возникнуть неопределенность. При таком сценарии у Трампа появится возможность реализовывать свои предвыборные обещания, включая раздачу квот для корпораций и домохозяйств. Это также может заставить его больше сосредоточиться на внутренней, а не внешней политике. В краткосрочной перспективе это окажет положительное влияние на экономический рост США, создав рост ВВП в 2025 году на 2,1−2,3%, считает Барро.
В то же время, напоминает Business Insider, в США есть более серьезная проблема — растущий дефицит бюджета. По словам Барро, крупные клиенты, в число которых входят банки, хедж-фонды и пенсионные фонды, часто спрашивают его, насколько большим может стать дефицит, если Трамп будет избран и осуществит налоговые сокращения. Для этого у него также есть несколько смоделированных прогнозов:
- В случае победы Трампа Барро ожидает первоначального шокового скачка доходности 10-летних облигаций как минимум до 4,5% (сегодня около 4,23%). Если же республиканец не получит большинства в конгрессе, то в долгосрочной перспективе доходность может сместиться еще на 15 базисных пунктов, до 4,35%;
- Если победит Харрис, а конгресс поддержит ее дивидендную политику, то доходность облигаций может упасть еще ниже. «Это потому, что рынок уже заложил в цену победу республиканцев», — пояснил экономист.
Согласно усредненным данным портала FiveThirtyEight (проект телеканала ABC) по состоянию на 25 октября, отрыв кандидата от Демпартии составляет менее 2 п.п. — 48,1% у Харрис против 46,4% у Трампа. За последний месяц Трамп смог сократить отставание от Харрис. Согласно анализу NPR, Трамп лидирует в двух из семи колеблющихся штатах — Джорджии и Аризоне, а в остальных пяти штатах шансы обоих кандидатов составляют примерно 50 на 50.