«Самый точный экономист в мире» предсказал исход выборов в США

Во втором сценарии побеждает Трамп, но конгресс все так же остается разделен. Во втором сценарии побеждает Трамп, но конгресс все так же остается разделен. Это, по мнению экономиста, ограничит его возможность сокращать налоги для корпораций и домохозяйств. Поэтому, скорее всего, республиканец сосредоточит свои усилия на внешней политике, что означает новые торговые ограничения и тарифы в торговле. Результат нанесет ущерб мировому росту, но в краткосрочной перспективе будет нейтральным для ВВП США. Однако в долгосрочной перспективе, поскольку страны примут ответные меры, это может иметь обратный эффект и замедлить рост американской экономики.