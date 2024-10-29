И.о. главы Самары Иван Носков посетил городские энергообъекты

«На объектах выполнены масштабные работы. Уверен, это обеспечит улучшение качества и надёжности теплоснабжения жителей микрорайона, снижение потерь при транспортировке тепла. Не устраивает, что подрядчики компании задерживают сроки восстановления благоустройства. Рядом с объектами расположено несколько соцобъектов, плотная жилая застройка. Людям доставляет неудобство затяжной ремонт, и я их понимаю. Важно, чтобы эти ошибки не повторялись впредь, все работы выполнялись в графике и были синхронизированы с программами ремонта дорог и общественных пространств Самары».