Экс-президент Филиппин рассказал о руководстве «эскадроном смерти»

По его словам, он руководил таким отрядом, когда был мэром города Давао. Дутерте уже упоминал этот факт биографии в 2016 году, затем он заявил, что эскадрон контролировали бандиты.
Во время выступления в сенате политик также назвал имена командиров группы. Среди них был бывший начальник национальной полиции Филиппин Роналдо Дела Роса. По словам Дутерте, за время его работы на посту мэра Давао погибли тысячи преступников.
По данным правозащитных организаций, в Давао за 22 года пребывания Дутерте на посту мэра было зарегистрировано около 1,4 тыс. подозрительных убийств.
Международный уголовный суд с 2021 года проводит расследование о преступлениях филиппинских властей в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей. По данным прокуратуры, от 12 тыс. до 30 тыс. граждан страны были убиты за употребление или продажу наркотиков.