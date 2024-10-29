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Экс-президент Филиппин рассказал о руководстве «эскадроном смерти»

На Филиппинах существовал «эскадрон смерти» для борьбы с преступностью, заявил бывший президент страны Родриго Дутерте в ходе заседания сената в рамках расследования кампании политика по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, передает Reuters.

Источник: Без источника

По его словам, он руководил таким отрядом, когда был мэром города Давао. Дутерте уже упоминал этот факт биографии в 2016 году, затем он заявил, что эскадрон контролировали бандиты.

Во время выступления в сенате политик также назвал имена командиров группы. Среди них был бывший начальник национальной полиции Филиппин Роналдо Дела Роса. По словам Дутерте, за время его работы на посту мэра Давао погибли тысячи преступников.

Политик подчеркнул, что не приказывал убивать беззащитных подозреваемых. Однако Дутерте призывал эскадрон провоцировать преступников «давать отпор», чтобы в ходе противостояния убивать бандитов.

По данным правозащитных организаций, в Давао за 22 года пребывания Дутерте на посту мэра было зарегистрировано около 1,4 тыс. подозрительных убийств.

Международный уголовный суд с 2021 года проводит расследование о преступлениях филиппинских властей в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей. По данным прокуратуры, от 12 тыс. до 30 тыс. граждан страны были убиты за употребление или продажу наркотиков.