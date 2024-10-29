Главный борец с автохламом в Воронеже уволился с поста руководителя в мэрии

Со вторника, 29 октября, уволился руководитель управления административно-технического контроля Геннадий Голиков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин.
По информации мэра, господин Голиков переходит на другое место работы. Его кресло займет в статусе «исполняющий обязанности» заместитель руководителя управления, начальник финансово-организационного отдела, Виталий Черемушкин. Самому же Геннадию Сергеевичу глава города вручил благодарственную грамоту «за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления и высокий профессионализм».
— Управление под руководством Геннадия Голикова активно занималось организацией сноса незаконных стационарных торговых объектов (НТО) и самовольных построек, контролем над размещением НТО на территориях многоквартирных домов, реализовывало проект по установке новых остановочных павильонов, вело совершенствование нормативно-правовой базы, а также боролось с автохламом во дворах, — пояснил Сергей Петрин.