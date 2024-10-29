Визит Токаева в Монголию: какие документы подписали страны

В рамках расширенных переговоров Касым-Жомарт Токаев поблагодарил монгольских спортсменов за участие в прошедших в Астане Всемирных играх кочевников. А также заявил о готовности увеличить квоту для монгольских студентов в Казахстане и призвал поддержать совместные исследования общего исторического наследия.