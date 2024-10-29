МИД сказал об участии ОБСЕ в конференции по безопасности в Минске

Он добавил, что в числе приглашенных — руководство ряда международных организаций, а также высокопоставленные эксперты ведущих «фабрик мысли» со всего евразийского региона. Глаз подчеркнул, что, как ожидается, на конференции будут представлены 45 стран, заметив, что что уже было аккредитовано 150 журналистов белорусских и зарубежных СМИ для освещения указанного мероприятия.