МИД сказал об участии ОБСЕ в конференции по безопасности в Минске

По его словам, подготовка Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности уже вышла на финишную прямую. Он заметил, что в пятницу была завершена официальная регистрация и на мероприятии ожидается около 600 участников. Пресс-секретарь МИД уточнил, что речь идет о высокопоставленных гостях со всей Евразии, представителях ОБСЕ, ШОС, СНГ.
Он добавил, что в числе приглашенных — руководство ряда международных организаций, а также высокопоставленные эксперты ведущих «фабрик мысли» со всего евразийского региона. Глаз подчеркнул, что, как ожидается, на конференции будут представлены 45 стран, заметив, что что уже было аккредитовано 150 журналистов белорусских и зарубежных СМИ для освещения указанного мероприятия.
Глаз обратил внимание на то, что открытие Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности планируется 31 октября. Оно начнется с сессии высокого уровня, где планируются выступления 14 высокопоставленных гостей, в том числе глав МИД Сирии, Венгрии, России, генеральных секретарей ОДКБ, СНГ, а также государственного секретаря Союзного государства.
Представитель МИД Беларуси отметил, что высокопоставленные гости начнут приезжать в Минске с 29 октября. С указанной даты начнется рабочий визит министра иностранных дел Сирии Бассама Саббагома. Глаз акцентировал внимание на том, что участники конференции, а также Беларусь как страна-организатор рассчитывают на то, что данное мероприятие даст возможность обсудить, наметить перспективные контуры будущей евразийской безопасности.
Кроме того, он добавил, что участники конференции обсудят инициативу, которая была выдвинута со стороны Беларуси и поддержанная стратегическим партнером Россий, о разработке хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о проведении Высшего госсовета Союзного государства 5 декабря.
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