Helsingin Sanomat узнала об аресте пяти объектов недвижимости РФ в Финляндии

По ее информации, «в понедельник удалось обнаружить еще пять российских объектов недвижимости, подпадающих под действие мер, три из них расположены на Аландских островах».
28 октября в посольстве РФ сообщили ТАСС, что не получали официальных уведомлений от финских властей по поводу ареста российской собственности, дипломаты работают над прояснением ситуации.
В понедельник газета Helsingin Sanomat сообщила, что суд в Финляндии по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз» наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Газета отметила, что арест связан с иском компании «Нафтогаз Украины» о процедуре принудительного взыскания с России $5 млрд в рамках решения Третейского суда в Гааге по поводу компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.