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Helsingin Sanomat узнала об аресте пяти объектов недвижимости РФ в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 29 октября. /ТАСС/. Пять объектов российской недвижимости в Финляндии подпали под действие мер ареста по иску украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Источник: AP 2024

По ее информации, «в понедельник удалось обнаружить еще пять российских объектов недвижимости, подпадающих под действие мер, три из них расположены на Аландских островах».

Уточняется, что под арест подпали жилой дом в центре Хельсинки и офисное здание в районе Лауттасаари, а также три объекта на Аландских островах, включая участок земли у моря.

28 октября в посольстве РФ сообщили ТАСС, что не получали официальных уведомлений от финских властей по поводу ареста российской собственности, дипломаты работают над прояснением ситуации.

В понедельник газета Helsingin Sanomat сообщила, что суд в Финляндии по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз» наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Газета отметила, что арест связан с иском компании «Нафтогаз Украины» о процедуре принудительного взыскания с России $5 млрд в рамках решения Третейского суда в Гааге по поводу компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

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