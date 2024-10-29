Helsingin Sanomat узнала об аресте пяти объектов недвижимости РФ в Финляндии

В понедельник газета Helsingin Sanomat сообщила, что суд в Финляндии по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз» наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Газета отметила, что арест связан с иском компании «Нафтогаз Украины» о процедуре принудительного взыскания с России $5 млрд в рамках решения Третейского суда в Гааге по поводу компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.