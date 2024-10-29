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Депутаты Госдумы РФ приедут в Челябинск: цель визита

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. ФедералПресс. В Челябинске пройдет выездное заседание Совета Госдумы. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения развития промышленности в РФ.

«Состоится выездной Совет Государственной думы в Челябинске. Он будет посвящен законодательному обеспечению развития промышленности в нашей стране».

сообщил Вячеслав Володин.

Заседание Совета запланировано на 5 ноября. По словам председателя Госдумы, приглашены представители профильных ведомств. Кроме того, депутаты планируют посетить один из заводов Челябинска.

Как сообщалось, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывали на «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

В цехе высокоточных станков Артему Жоге продемонстрировали образцы основной линейки дизельных двигателей ЧТЗ, которыми сегодня оснащается отечественная бронетанковая техника. Также были представлены образцы перспективных двигателей предприятия. Полпред ознакомился с производством, работой подразделения предприятия в условиях выполнения гособоронзаказа.

Госдума
экономика