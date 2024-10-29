«Никогда нельзя ничего предугадать». Экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина спрогнозировала, как пройдут выборы президента в 2025 году

Экс-глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала СТВ предположила, как пройдут выборы президента Беларуси, запланированные на 26 января 2025 года.
Она подчеркнула, что никогда нельзя ничего предугадать, отметив, что каждая избирательная кампания имела свои особенности.
— Когда мы говорим о 2015 годе, то мы имеем в виду этакий оазис спокойствия. Было спокойно. Было организованно.
Ермошина отметила, что была альтернатива и выборы были праздником. По ее словам, в обществе есть запрос на проведение избирательной кампании именно в такой обстановке. Вместе с тем она напомнила, что не следует забывать о том, что в 2015 году Беларусь была оставлена «в покое нашими западными кураторами, экспертами, кем угодно».
— То есть они наблюдали за выборами, но поскольку они были очень заняты майданом и событиями цветной революции в Украине, то как-то Беларусь и наша избирательная кампания у них прошла мимо. Более того, 2015-й год — это первые выборы, когда мне вернули статус человека, который может Европу посещать, — заметила экс-глава ЦИК Беларуси.
Кроме того, она акцентировала внимание на том, что на время были приостановлены санкции. Она уточнила, что в 2024 году Запад занят Молдовой и Грузией, сказав, что именно в указанных странах, особенно в Грузии, будут применяться все цветные технологии, которые были в Беларуси в 2020 году.
— Я думаю, к 26 января они уже достаточно разгрузятся, хотя еще будет послепраздничный период, но попытки будут. С другой стороны, все те, кто является врагами режима государства и организованных выборов, они находятся за кордоном, — заявила Лидия Ермошина.
Она уточнила, что это во многом определит ту политическую обстановку, которая будет складываться в январе 2025 года.
Ранее глава ЦИК Игорь Карпенко предположил, что 5 — 6 групп соберут не менее 100 тысяч подписей, а в бюллетень на выборах президента Беларуси попадет 3 — 4 фамилии.
Также глава ЦИК сказал, будут ли наблюдатели ОБСЕ на президентских выборах в Беларуси.
Тем временем белорусы записывают видео со словом «Надо!» в ответ на слова Лукашенко об участии в выборах президента в 2025 году: «Если сторонники мои скажут, что это надо…».