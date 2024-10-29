«Никогда нельзя ничего предугадать». Экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина спрогнозировала, как пройдут выборы президента в 2025 году

Кроме того, она акцентировала внимание на том, что на время были приостановлены санкции. Она уточнила, что в 2024 году Запад занят Молдовой и Грузией, сказав, что именно в указанных странах, особенно в Грузии, будут применяться все цветные технологии, которые были в Беларуси в 2020 году.