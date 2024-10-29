Казахстан и Монголия намерены увеличить товарооборот до 500 млн долларов

«Казахстан обладает возможностями по производству вакцин против болезней сельскохозяйственных животных. В связи с этим мы договорились в будущем наладить производство вакцин в Монголии. Кроме того, были рассмотрены возможности совместного освоения новых технологий, минеральных ресурсов. Также поднималась тема инвестиций. Я проинформировал о достижениях Казахстана в области электронного правительства, кибербезопасности и исследования космоса. Как известно, наши страны обладают значительными природными ресурсами. Мы будем вместе работать над разведкой и разработкой месторождений железа, фосфатов, бокситов и редких полезных ископаемых. Бизнесмены Казахстана готовы изучить потенциал горнодобывающей отрасли Монголии. В ходе переговоров были затронуты вопросы транспорта и логистики. Одна из важнейших задач — повышение конкурентоспособности международных коридоров. Для этого необходимо улучшить транспортное сообщение между нашими государствами и с третьими странами. Это будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок через территорию наших государств. Важно эффективно использовать Транскаспийский маршрут и коридор Север — Юг».