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Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День памяти сожженных фашистами деревень

Губернатор призвал жителей региона почтить память всех, кто пострадал от рук нацистов.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Александр Дрозденко обратился к жителям Ленинградской области в День памяти о сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревнях региона, который отмечается во вторник, 29 октября.

В этот день вспоминают мирных жителей, ставших жертвами оккупантов во время Великой Отечественной войны. На территории Ленобласти нацистские преступления были ужасающими и унесли жизнь тысяч людей. Дрозденко призвал жителей региона почтить память всех, кто пострадал от рук нацистов.

Героизм и стойкость наших предков навеки останутся примером для каждого из нас. Вечная память жертвам фашизма и героям войны!

Александр Дрозденко
губернатор Ленинградской области
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