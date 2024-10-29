Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День памяти сожженных фашистами деревень

В этот день вспоминают мирных жителей, ставших жертвами оккупантов во время Великой Отечественной войны. На территории Ленобласти нацистские преступления были ужасающими и унесли жизнь тысяч людей. Дрозденко призвал жителей региона почтить память всех, кто пострадал от рук нацистов.