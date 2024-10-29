Bloomberg узнал о соглашении Тайваня и США по покупке беспилотников

Министерство обороны Тайваня подписало соглашение с правительством США о покупке до 1 тыс. ударных беспилотников для сдерживания Китая от возможного нападения, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отметили собеседники агентства, соответствующие контракты с американскими компаниями AeroVironment Inc. и Anduril Industries Inc. могут быть подписаны в ближайшее время.
В Госдепартаменте, посольстве Тайваня в Вашингтоне и Американо-Тайваньском деловом совете отказались от комментариев Bloomberg.
В 1946—1949 годы в Китае произошла гражданская война, в результате которой поражение потерпела правящая партия Гоминьдан. Ее сторонники бежали на Тайвань, а на материке провозгласили Китайскую Народную Республику. Пекин предложил реализацию принципа «одна страна — две системы», однако Тайбэй это отверг и выступил за концепцию «одна страна — две территории». Она предполагала присоединение к материковому Китаю и сохранение суверенитета, что неприемлемо для КНР. Пекин допускает силовое решение этого вопроса.
США, с одной стороны, не признают независимость Тайваня, с другой — оказывают ему военную поддержку. В частности, американский президент Джо Байден неоднократно обещал защитить остров в случае возможного нападения Китая.
14 октября китайская армия начала масштабные учения в Тайваньском проливе. Президент Тайваня Лай Циндэ созвал экстренное совещание по вопросам национальной безопасности и поручил принять соответствующие меры. Как заявил председатель канцелярии по делам острова при китайском Госсовете Чэнь Биньхуа, Тайваню грозит уничтожение в случае эскалации конфликта с КНР. После этого председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал военных «всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежную боевую готовность».