Bloomberg узнал о соглашении Тайваня и США по покупке беспилотников

В 1946—1949 годы в Китае произошла гражданская война, в результате которой поражение потерпела правящая партия Гоминьдан. Ее сторонники бежали на Тайвань, а на материке провозгласили Китайскую Народную Республику. Пекин предложил реализацию принципа «одна страна — две системы», однако Тайбэй это отверг и выступил за концепцию «одна страна — две территории». Она предполагала присоединение к материковому Китаю и сохранение суверенитета, что неприемлемо для КНР. Пекин допускает силовое решение этого вопроса.