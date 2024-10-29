Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета

По словам зампредседателя Совмина, уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений в 2025 году планируется в объеме 94,4 млрд рублей, в 2026-м и 2027-м — соответственно 96 млрд и 101,5 млрд рублей. Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 125 млрд рублей.