Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета

Как сообщила вице-премьер РК — министр финансов республики Ирина Кивико, в проекте основного финансового документа на следующий год расходы выше уровня доходов на 3,9 миллиарда рублей.
«Наши доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 94,4 млрд, безвозмездные поступления — 126 млрд. Расходы составят 224,3 миллиарда рублей, дефицит — 3,9 млрд рублей», — сказала она.
Доходы бюджета в 2026 году, согласно проекту, составят 213,5 млрд, в 2027-м — 197,6 млрд рублей. Расходы планируются на уровне 216,8 млрд рублей и 200,9 млрд рублей соответственно.
Дефицит будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет дополнительных доходов (порядка 3,3 млрд рублей), экономии по расходам, а также за счет привлечения инфраструктурного кредита из федерального бюджета, отметила Кивико.
По словам зампредседателя Совмина, уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений в 2025 году планируется в объеме 94,4 млрд рублей, в 2026-м и 2027-м — соответственно 96 млрд и 101,5 млрд рублей. Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 125 млрд рублей.
На развитие экономики в следующем году предусмотрено 73,2 млрд рублей. В 2026 году на эту статью расходов планируется выделить 76,6 млрд, в 2027-м — 59,1 млрд рублей.
Приоритетными сферами для финансирования остаются образование и социальная политика. Так, в следующем году на эти направления потратят 44,5 млрд и 36,1 млрд рублей соответственно. Расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 19,3 млрд, ЖКХ — 29,8 млрд, культура — 5,5 млрд рублей. Дорожный фонд составит 41,5 млрд рублей.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все меры социальной поддержки в проекте бюджета сохранены, ни одна мера поддержки не сокращена.
«Решения президента в части выделения средств из федерального бюджета в силе, все прогнозы по строительству выполняются. Главная задача — качественное планирование», — сказал он.
Проект главного финансового документа республики будет представлен на рассмотрение Государственного совета Крыма.