Мишустин распорядился списать 25,9 млрд рублей долгов 25 регионов

Списана будет сумма налоговых доходов, поступивших в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов. Общий объем средств — 25,9 миллиарда рублей.
Решение касается Башкирии, Карелии, Коми, Татарстана, Хакасии, Удмуртии, Чувашии, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областей.