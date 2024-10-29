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Мишустин распорядился списать 25,9 млрд рублей долгов 25 регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании части задолженности по бюджетным кредитам для 25 регионов России.

Источник: Пресс-служба Председателя Правительства России

Списана будет сумма налоговых доходов, поступивших в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов. Общий объем средств — 25,9 миллиарда рублей.

Решение касается Башкирии, Карелии, Коми, Татарстана, Хакасии, Удмуртии, Чувашии, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областей.

Мишустин Михаил
налоги