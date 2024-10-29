Дмитрий Демешин представил нового министра здравоохранения Хабаровского края

Сегодня губернатор Дмитрий Демешин представил главврачам краевых учреждений и сотрудникам министерства здравоохранения региона нового руководителя. Министром стал Станислав Геннадьевич Мальцев. До завершения организационно-штатных мероприятий в правительстве края он будет работать с приставкой «и.о.», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Министром здравоохранения Хабаровского края стал Станислав Мальцев.
Станислав Мальцев до назначения в Хабаровский край занимал должность заместителя главного врача в Калужской областной клинической больнице. По основному образованию он врач — сосудистый хирург. Доктор медицинских наук. Занимал должности главврачей, в том числе областных учреждений, в ряде регионов страны.
— Хабаровский край давно ждал эффективного администратора процессов оказания качественной медицинской помощи. Станислав Геннадьевич — опытный администратор, имеющий к тому же за плечами большой медицинский опыт. Я убежден, что он вместе со своей командой сможет изменить состояние дел в здравоохранении края к лучшему, — заявил Дмитрий Демешин.
Тематическое фото. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Тематическое фото. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Тематическое фото. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Тематическое фото. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Губернатор поручил исполняющему обязанности министра здравоохранения в течение месяца сформировать кадровый состав ведомства, в том числе назначить заместителей, пересмотрев распределение обязанностей между ними.
Дмитрий Демешин назвал приоритетные задачи для нового руководителя министерства: обеспечение качественных услуг здравоохранения для жителей края, увеличение финансирования, кадровая обеспеченность отрасли, оснащение учреждений современным медицинским оборудованием.
Также губернатор отметил важные направления, по которым нужно наладить работу отрасли в Хабаровском крае. Это цифровизация, в том числе стабильная возможность дистанционной записи к врачам, оказание скорой медицинской помощи, организация специализированной медицинской помощи жителям районов.
— Нужно сделать так, чтобы каждый человек в любой точке нашего огромного края был защищен! — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Также большое внимание необходимо уделить работе по подготовке врачей и закреплению молодых специалистов. Правительство готово выделять необходимые ресурсы для этого направления.
В свою очередь Станислав Мальцев поблагодарил Дмитрия Демешина за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для выполнения поставленных задач.
Биографическая справка.
Станислав Мальцев родился в 1969 году в г. Минусинске Красноярского края. В 1992 году окончил Кубанский медицинский институт им. Красной Армии. Врач — сердечно-сосудистый хирург. Работал в системе здравоохранения и науки в ряде регионов страны, в том числе на руководящих должностях. С 2018 года являлся заместителем главного врача (руководителем сосудистого центра) Калужской областной клинической больницы. Доктор медицинских наук.