Дмитрий Демешин представил нового министра здравоохранения Хабаровского края

Станислав Мальцев родился в 1969 году в г. Минусинске Красноярского края. В 1992 году окончил Кубанский медицинский институт им. Красной Армии. Врач — сердечно-сосудистый хирург. Работал в системе здравоохранения и науки в ряде регионов страны, в том числе на руководящих должностях. С 2018 года являлся заместителем главного врача (руководителем сосудистого центра) Калужской областной клинической больницы. Доктор медицинских наук.