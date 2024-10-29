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Новый ракетный корабль «Ржев» прибыл во Владивосток для швартовных испытаний

На корабле уже установлено и смонтировано все крупногабаритное оборудование.

Источник: PrimaMedia.ru

Малый ракетный корабль «Ржев», первый из серии, строящийся на Амурском судостроительном заводе, успешно прибыл на сдаточную базу во Владивостоке после трёхнедельного перехода, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) ПАО «Амурский судостроительный завод».

Корабль преодолел примерно 750 морских и речных миль от завода до бухты Золотой Рог. По прибытии «Ржев» пришвартовался к пристани сдаточной базы завода.

«На заказе начнутся работы по подготовке к швартовным испытаниям, достройка и проверка всех систем жизнеобеспечения корабля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на корабле уже установлено и смонтировано все крупногабаритное оборудование, включая главные дизельные двигатели и системы вооружения. Швартовные испытания начнутся по графику.