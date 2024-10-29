Новый ракетный корабль «Ржев» прибыл во Владивосток для швартовных испытаний

Малый ракетный корабль «Ржев», первый из серии, строящийся на Амурском судостроительном заводе, успешно прибыл на сдаточную базу во Владивостоке после трёхнедельного перехода, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) ПАО «Амурский судостроительный завод».
Корабль преодолел примерно 750 морских и речных миль от завода до бухты Золотой Рог. По прибытии «Ржев» пришвартовался к пристани сдаточной базы завода.
«На заказе начнутся работы по подготовке к швартовным испытаниям, достройка и проверка всех систем жизнеобеспечения корабля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на корабле уже установлено и смонтировано все крупногабаритное оборудование, включая главные дизельные двигатели и системы вооружения. Швартовные испытания начнутся по графику.