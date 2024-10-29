Новый ракетный корабль «Ржев» прибыл во Владивосток для швартовных испытаний

Малый ракетный корабль «Ржев», первый из серии, строящийся на Амурском судостроительном заводе, успешно прибыл на сдаточную базу во Владивостоке после трёхнедельного перехода, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) ПАО «Амурский судостроительный завод».