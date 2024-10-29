Дуда усомнился в решении Сикорского закрыть генконсульство РФ в Познани

«Однако, несмотря ни на что, [прежний] уровень дипотношений поддерживался, как это делают и другие страны. Я надеюсь на то, что были реальные причины для такого решения, а не было это [вызвано] вопросами предвыборной кампании», — отметил Дуда в эфире радиостанции Radio Zet.
По его мнению, нет сомнений в том, что Сикорский собирается принимать участие в выборах президента в 2025 году, и делает все для продвижения своей кандидатуры.
22 октября Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Познани и выслать из страны его персонал. Представительство должно будет прекратить свою работу до 30 ноября. До этого момента в Польше работали три генеральных консульства РФ — в Кракове на юге, в Познани на западе и в Гданьске на севере страны. В России пока остаются открытыми три польских консульства — в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске. Помимо этого, Сикорский не исключил возможной высылки посла РФ в будущем.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ не задержится с ответом на решение Польши закрыть генконсульство в Познани. Она также отметила, что Москва в очередной раз стала свидетелем проявления официальной Варшавой «безудержной русофобии, помноженной на какую-то болезненную шпиономанию».