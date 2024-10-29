Дуда усомнился в решении Сикорского закрыть генконсульство РФ в Познани

22 октября Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Познани и выслать из страны его персонал. Представительство должно будет прекратить свою работу до 30 ноября. До этого момента в Польше работали три генеральных консульства РФ — в Кракове на юге, в Познани на западе и в Гданьске на севере страны. В России пока остаются открытыми три польских консульства — в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске. Помимо этого, Сикорский не исключил возможной высылки посла РФ в будущем.