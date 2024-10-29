Министр регполитики Новосибирской области прощается с Новосибирском

Заместитель Председателя Правительства — министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов переходит на новую должность в аппарате Президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минрегполитики Новосибирской области.
Клюзов сообщил своим коллегам, что в ноябре переедет в Москву, где будет руководить одним из департаментов в управлении по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Он будет курировать вопросы избирательных кампаний в регионах.
Клюзов поблагодарил Губернатора Новосибирской области, руководителей различных органов власти и организаций, с кем ему удавалось работать, а также общественников и жителей региона. Он выразил надежду, что был полезен в своей работе и будет полезен и впредь.
Напомним, что Андрей Клюзов был назначен на должность министра региональной политики Новосибирской области 1 ноября 2022 года. За время работы в Правительстве он успешно провел выборные кампании Губернатора Новосибирской области и президента Российской Федерации. Также были запущены процессы преобразования районов области в округа, разработана стратегия «Сибирь — территория мужества», отлажена система сбора и отправки гуманитарной помощи новосибирским бойцам, проходящим службу в зоне СВО.
Реализация этих проектов, поддержанных Губернатором и Правительством Новосибирской области, будет продолжена вне зависимости от того, кто возглавит министерство региональной политики.