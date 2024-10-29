Токаев встретился с Премьер-министром Монголии

«Я нахожусь в Вашей прекрасной стране с государственным визитом по приглашению Президента Хурэлсуха. Сегодня мы сформулировали задачи, которые стоят перед правительствами двух стран, чтобы обеспечить стратегический характер сотрудничества между Казахстаном и Монголией. Нам действительно нужны крупные — якорные проекты, которые могли бы дать очень серьезный импульс развитию экономического взаимодействия».