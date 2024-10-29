Стало известно об итогах рабочей поездки в ЛНР главы Омского района Геннадия Долматова

Напомню, участие в сборе гуманитарного груза принимали предприниматели, сотрудники учреждений, администрации и просто жители Омского пригорода, которые не смогли остаться в стороне. Мы привезли нашим бойцам, в первую очередь то, что было необходимо по запросам — это автомобили, прицепы, продукты, двигатель, холодильник. Также были доставлены строительные материалы и инструментарий, масксети, лекарства, окопные свечи, мед", — заявил Геннадий Долматов.