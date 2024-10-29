Стало известно об итогах рабочей поездки в ЛНР главы Омского района Геннадия Долматова

Руководитель муниципалитета в очередной раз лично сопровождал гуманитарный конвой, который в восьмой раз отправили из Омского района.
Об итогах поездки Геннадий Долматов во вторник, 29 октября 2024 года, сообщил в своем телеграм-канале.
"Наши ребята, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, получили теплый привет от родной земли. 8-й гуманитарный конвой, отправленный от Омского района, достиг своей цели — гумпомощь доставлена по назначению.
Напомню, участие в сборе гуманитарного груза принимали предприниматели, сотрудники учреждений, администрации и просто жители Омского пригорода, которые не смогли остаться в стороне. Мы привезли нашим бойцам, в первую очередь то, что было необходимо по запросам — это автомобили, прицепы, продукты, двигатель, холодильник. Также были доставлены строительные материалы и инструментарий, масксети, лекарства, окопные свечи, мед", — заявил Геннадий Долматов.
Как отметил глава Омского района, всем, кто принимал участие в формировании гумконвоя, бойцы выразили искреннюю благодарность за столь необходимую сейчас заботу и поддержку.
Добавим, накануне стало известно, что за помощь фронту Геннадий Долматов получил благодарность от командира Первого мотострелкового батальона 114 ОМСБр.