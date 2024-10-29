Машины в два ряда и без номеров: в парламенте Приморья обсудили платные парковки Владивостока

«К платным парковкам во Владивостоке время от времени возникают вопросы, но с действием закона они не связаны. Однако коллеги-депутаты задались очень правильным, на мой взгляд, вопросом — о включении в перечень льготников, имеющих право не платить за такие парковочные места, участников СВО. Сделать это можно и в виде законодательной инициативы — есть возможность расширить перечень льготников и у администрации дальневосточной столицы как собственника земли под парковку, и у ООО “Цифровое Приморье” как оператора этих услуг», — отметил Волошко.