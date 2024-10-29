Машины в два ряда и без номеров: в парламенте Приморья обсудили платные парковки Владивостока

Платная парковочная зона, созданная во Владивостоке вдоль дорог, еще себя не окупила, но доходы концессионера и бюджета города от года к году демонстрируют рост. С показателями проекта платных парковок, а также проблемами его реализации депутаты Заксобрания Приморья (ЗС ПК) ознакомились на заседании комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. Оператор жалуется на владельцев авто без номеров и паркующиеся вторым рядом машины. Власти недовольны качеством фиксации, а общественность просит выделить больше льготных мест. По мнению депутатов, для решения этих вопросов не требуется корректировка краевого законодательства: все рычаги влияния есть у администрации города и самого оператора, сообщает ИА PrimaMedia.
Владивосток является единственным муниципалитетом в Приморье, где организованы платные парковки общего пользования. Проект был запущен в ноябре 2022 года на основе концессионного соглашения между ООО «Цифровое Приморье» и администрацией Владивостока. На сегодня в городе создано 37 платных парковок общего пользования: 35 открытых вдоль дорог и две закрытых.
Дебет с кредитом
На заседании были представлены финансовые показатели проекта. По информации ООО «Цифровое Приморье», которое выступает оператором платных парковочных зон, на их обустройство оператор в 2023 году израсходовал 139,4 млн рублей. Содержание парковок за период 2022 год — первое полугодие 2024 года обошлось оператору в 47,4 млн рублей.
Поступления от сервиса управления платным парковочным пространством за период 2022 год — первое полугодие 2024 года составили 87,3 млн рублей. Согласно концессионному соглашению, 85% платежей от использования сервиса идут «Цифровому Приморью». В бюджет города Владивостока зачисляется 15% платежей.
За два неполных года в бюджет поступило в общей сложности около 10,5 млн рублей: за 2022 год — 0,00 рублей; за 2023 год −5,6 млн рублей; за шесть месяцев 2024 года — 4,9 млн рублей.
Сумма штрафов за невнесение платы за парковку оказалась сопоставимой с объемом платежей от пользования парковочным пространством.
Так, по сведениям, предоставленным администрацией Владивостока, с 2022 года по июль 2024 года рассмотрено более 59 тысяч дел об административных правонарушениях за невнесение средств за пользование платной парковкой. По ним приняты решения о наложении штрафов на общую сумму 93,3 млн рублей. Из них с автовладельцев взыскано 72,9 млн рублей. Эти средства в отличие от платы за услуги парковки на 100% зачисляются в местный бюджет.
О проблемах
В качестве проблем в сфере функционирования платных парковок общего пользования администрация Владивостока называет частые сбои программы при оплате услуг парковки. На это автовладельцы жалуются с момента запуска платных парковок. Также в мэрии обращают внимание, что не обновляется разметка зон платных парковок или вовсе отсутствует.
В краевом Минтрансе отмечают, что «Цифровое Приморье» предоставляет некачественную информацию о нарушениях, допущенных автовладельцами, фотофиксация государственных регистрационных знаков нечитаема. Либо парконы «Цифрового Приморья» фиксируют транспортные средства за пределами платной парковки, или автомобили, в целом, нарушающие правила дорожного движения, но при отсутствии состава нарушения о неоплате парковки.
В свою очередь, в «Цифровом Приморье» отмечают, что есть проблема с парковкой автомобилей вторым рядом вдоль тех, что стоят в зоне платной парковки. Как поясняет оператор, это препятствует фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме парконами.
Добавим, что проблема «второго ряда» не только в создании препятствий работе парконов, но и лишении смысла самого проекта платных парковок, суть которого в том, чтобы разгрузить центр Владивостока от пробок. Теоретически парконы «Цифрового Приморья» могли бы фиксировать эти нарушения остановки транспортных средств, но, видимо, сейчас есть некие ограничения.
По мнению «Цифрового Приморья», решение данной проблемы возможно путем эвакуации автомобилей, чтобы они не мешали работе парконов.
Еще одна проблема, с которой столкнулся оператор, — автомобили без госномеров на платных парковках. Из-за того, что на данным момент отсутствует механизм идентификации как автомобиля, так и его владельца, нарушители остаются безнаказанными.
По информации ООО «Цифровое Приморье», на парковочных зонах вдоль дорог в среднем автовладельцы в день оставляют 321 транспортное средство без государственных регистрационных номеров на время работы парковок (11 часов в день).
В таком случае, по подсчету «Цифрового Приморья», подлежащая оплате, но неоплаченная сумма за размещение машин на парковках составляет в среднем 276 тысяч рублей в день. Это 5,8 млн рублей в месяц, 69,6 млн рублей в год, которые теряют и оператор, и бюджет. А из-за невозможности привлечения «анонимных парковщиков» к административной ответственности расчетный ущерб местному бюджету составляет 175 млн рублей в год в виде штрафа.
Решение возникшей проблемы «Цифровое Приморье» видит в установке механических блокираторов колес на такие транспортные средства. В таком случае личность владельца авто без номеров установить будет реально и нетрудозатратно. Администрация Владивостока предлагает еще один способ — эвакуировать такие автомобили на охраняемые стоянки в рамках деятельности Антитеррористической комиссии Приморского края, поскольку в учащении случаев оставления автомобилей без номеров мэрия видит потенциальную террористическую угрозу. Однако на этом этапе данные предложения не реализованы.
Льготники
По ходу рассмотрения доклада депутатов интересовало, какие категории граждан имеют право парковаться бесплатно, и, в частности, есть ли среди этих групп участники СВО. Как выяснилось, льгота есть только у членов семей погибших участников специальной военной операции.
Решением городских властей право бесплатного пользования платной парковкой общего пользования также предоставлено для размещения транспортных средств участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних умников концлагерей; членов семей погибших (умерших) участников СВО; техники ресурсоснабжающих организаций для деятельности по содержанию, ремонту и эксплуатации объектов тепло-, водо— и электроснабжения, а также транспортных средств прокуратуры РФ, судебных приставов, ФТС и аппарата полпреда президента РФ в ДФО.
Как показал мониторинг, Приморье является единственным регионом в стране, где для многодетных семей существует ограничение при предоставлении права парковаться бесплатно. В частности, мощность двигателя транспортного средства должна быть не более 150 л.с.
В 2022—2023 годах в Заксобрание обращались «Совет многодетных родителей» Приморья, глава города Владивостока и один гражданин с предложением исключить либо увеличить порог превышения лошадиных сил для автотранспорта многодетных семей. Также в парламент в 2023 году поступало обращение Думы города Владивостока по вопросу льготной оплаты парковок ветеранам боевых действий и военной службы, инвалидам и членам семей погибших при выполнении воинского (служебного) долга.
Однако, как отмечает правовое управление Заксобрания, для решения этого вопроса не нужно править краевой закон.
«Владелец платной парковки вправе устанавливать дополнительные категории пользователей платной парковки, категории транспортных средств, которым предоставляется право бесплатного или льготного пользования платной парковкой. Полагаем, что вопросы о расширении перечня льготных категорий могут быть также урегулированы администрацией города Владивостока», — считают в парламенте.
Подводя итог обсуждения вице-спикер ЗС ПК, глава профильного комитета Джамбулат Текиев отметил, что все проблемы, выявленные в ходе мониторинга, не являются следствием недостатка краевого закона и не требуют его корректировки.
«К самому закону нареканий нет. Его принимали, чтобы проблема с парковками была решена. Но пока это остается задачей обозримого будущего для города и концессионера», — заключил парламентарий.
«К платным парковкам во Владивостоке время от времени возникают вопросы, но с действием закона они не связаны. Однако коллеги-депутаты задались очень правильным, на мой взгляд, вопросом — о включении в перечень льготников, имеющих право не платить за такие парковочные места, участников СВО. Сделать это можно и в виде законодательной инициативы — есть возможность расширить перечень льготников и у администрации дальневосточной столицы как собственника земли под парковку, и у ООО “Цифровое Приморье” как оператора этих услуг», — отметил Волошко.