Лукашенко напомнил ответственным за АПК об их клятве завершить полевые работы к 7 ноября

«К 7 ноября — вы клялись, клятву давали — полевые работы закончатся (зябь будете еще пахать), — напомнил Президент. — Расскажи, как вы закончили?» Александр Лукашенко спросил как в общем о завершении уборочной кампании, так и о результатах по отдельным видам культур. «Сколько свеклы на полях? Картошка, может, где-то осталась, капуста? Яблоки, груши, может, где-то еще болтаются на деревьях? Кукурузу всю ли ты убрал на зерно?» — обозначил круг вопросов Президент. Он также поинтересовался, как идет осенняя обработка почвы под весенний сев и как прошла посевная кампания по севу озимых культур.