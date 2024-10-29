Лукашенко напомнил ответственным за АПК об их клятве завершить полевые работы к 7 ноября

По обозначенной тематике главе государства докладывал министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич. «Только не надо нас засыпать цифрами, — сразу предупредил докладчика Президент. — А то ты сейчас таблицу откроешь и будешь героизм свой показывать. Давай основное».
«К 7 ноября — вы клялись, клятву давали — полевые работы закончатся (зябь будете еще пахать), — напомнил Президент. — Расскажи, как вы закончили?» Александр Лукашенко спросил как в общем о завершении уборочной кампании, так и о результатах по отдельным видам культур. «Сколько свеклы на полях? Картошка, может, где-то осталась, капуста? Яблоки, груши, может, где-то еще болтаются на деревьях? Кукурузу всю ли ты убрал на зерно?» — обозначил круг вопросов Президент. Он также поинтересовался, как идет осенняя обработка почвы под весенний сев и как прошла посевная кампания по севу озимых культур.
Анатолий Линевич, говоря о завершении уборочной кампании, проинформировал, что на данном этапе убрано 98% всей кукурузы. Он пояснил, что работы по уборке кукурузы на зерно еще продолжаются (ранее ставилась задача завершить этот вид деятельности до 10 ноября), также предстоит убрать часть посевов кукурузы на силос. Сейчас, по словам министра, «дорабатываются последние гектары».
Президент Беларуси обратил особое внимание ответственных лиц на качество заготавливаемой продукции. «Я езжу на “Дажынкі” по всей стране. Посмотреть, поблагодарить людей — это одно. А второе — я же смотрю, как Александр Генрихович (Турчин, председатель Миноблисполкома. — Прим. БЕЛТА) выполняет мои поручения, как пашет, культура земледелия как у него. Я же увижу, что вы там кладете в траншеи», — предупредил о контроле со своей стороны глава государства.
В свою очередь руководитель Минсельхозпрода заверил, что уборка кукурузы как на силос, так и на зерно завершится в ближайшее время. Учитывая темпы таких работ, за 6−7 погожих дней урожай планируется собрать, и это произойдет в более ранние сроки, чем в прошлом году.