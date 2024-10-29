В Крыму сформируют два промышленных кластера

«В рамках комплексного развития территорий работа ведется совместно с правительством Российской Федерации: в республике формируются два кластера, где будут создаваться новые промышленные производства», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день, по его данным, в республике работают и обеспечены стопроцентной загрузкой более 4740 промышленных предприятий, на которых занято порядка 62 тысяч человек. В целом отрасль формирует не менее трети консолидированного бюджета региона.
«В ближайшей перспективе на ряде предприятий планируется реализация важных импортозамещающих проектов в отраслях машиностроения, производстве строительных материалов, парфюмерно-косметической отрасли. Рассматривается возможность реализации инвестиционных проектов по созданию новых промышленных предприятий в сфере производства строительных материалов, электронных компонентов и пластиковых труб», — перечислил Аксенов.
По его мнению, развитию отрасли помогает «Промышленное меню» республики, в которое вошли инвестиционные площадки, инфраструктурные промышленные проекты, меры государственной поддержки. За счет одноименного нацпроекта на 5% в год растет производительность труда. При этом одна из проблем — нехватка квалифицированных кадров.
«Стратегическая задача — обеспечить рост промышленного производства не менее чем на 1,7% ежегодно. Это требует большой и напряженной системной работы», — подытожил Аксенов.
Индекс промышленного производства по итогам восьми месяцев этого года уже составил свыше 100%, сообщал ранее Аксенов. Положительная динамика наблюдается в химической промышленности, машиностроении, в производстве строительных материалов, резиновых и пластмассовых изделий.