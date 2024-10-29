В Кремле назвали завод Rheinmetall законной целью для российских войск

«Разумеется, да», — сказал Песков на вопрос журналистов о том, можно ли считать завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall такой же военной целью для российской армии, как и любое другое оборонное предприятие на Украине.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен.
Паппергер ранее заявлял газете Welt, что Украина продолжит вооружаться, наращивая запасы боеприпасов и техники, даже в случае мирного урегулирования конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.