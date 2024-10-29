В Польше назвали условие для передачи Украине истребителей МиГ-29

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны истребители МиГ, которые стоят на вооружении армии Польши. По его словам, указанные истребители отличаются хорошей авионикой. Кроме того, украинские пилоты умеют ими управлять.