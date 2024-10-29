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«Пусть этот очаг духовности служит во благо народа Монголии» — Токаев оставил запись в книге Национального музея Чингисхана

Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный музей Чингисхана.

Источник: Пресс-служба Акорды

В рамках программы государственного визита в Монголию Президент Казахстана посетил Национальный музей Чингисхана в Улан-Баторе, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Коллекция музея, открытого в 2019 году, содержит более 10 000 оригинальных экспонатов.

Центральное место в экспозиции отведено личности великого правителя и завоевателя Чингисхана. Наряду с этим представлены артефакты, охватывающие все периоды становления монгольской государственности: от эпохи Хунну до ХХ века.

Одной из основных задач музея является исследование и популяризация культурного наследия кочевых цивилизаций Евразии.

Глава государства осмотрел экспозицию и оставил запись в книге почетных гостей.

«Национальный музей Чингисхана — это летопись истории выдающейся личности и основанного им государства. Пусть этот очаг духовности служит во благо народа Монголии», — написал Касым-Жомарт Токаев.