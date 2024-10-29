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Прыгать выше: Лукашенко озвучил главную задачу предвыборного периода

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по эффективности работы агропромышленного комплекса обозначил главную задачу на предвыборный период.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

По его словам, предстоит отчитаться перед народом, что было сделано в течение минувшей пятилетки и что запланировано на следующую. Это будет своего рода экзамен для властей.

Президент обратил внимание, что в республике научились делать качественные продукты питания — они ценятся за границей.

«Но пока мы вот вышли на какую-то горизонтальную прямую и выше прыгать не можем. А надо будет прыгать. И это главная наша задача и обещание белорусскому народу в этот предвыборный период».

сказал Лукашенко.

Выборы-2025

Ранее на заседании Палаты представителей депутаты приняли решение назначить дату президентских выборов на 26 января 2025 года. Пока о своем намерении баллотироваться заявили два человека — действующий глава государства Александр Лукашенко и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич.

Согласно плану ЦИК, регистрация кандидатов в президенты будет проводиться с 22 по 31 декабря включительно.

С 1 января 2025 года начнется предвыборная агитация и информирование избирателей, с 21 по 25 января — досрочное голосование, а 26 января — основной день голосования на выборах.

Не позднее 5 февраля ЦИК должен установить итоги выборов президента. В случае необходимости второй тур голосования пройдет не позднее 9 февраля.

Лукашенко Александр