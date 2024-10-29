Госдума ужесточила наказание за организацию незаконной миграции

Изменения вносятся в ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Сейчас за организацию незаконного въезда в Россию в ней указан только верхний предел наказания — до пяти лет лишения свободы. Изменения установят низший предел срока заключения — два года. Также вводится штраф до 500 тыс. руб.
За организацию нелегальной миграции с использованием поддельных документов, согласно изменениям, будет грозить от пяти до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Аналогичное наказание предусмотрено за то же нарушение, совершенное лицом с использованием служебного положения. Соавторами закона указаны сразу 356 депутатов.
На заседании парламентарии приняли и другие изменения миграционной политики. Сразу во втором и третьем чтении Госдума приняла закон, согласно которому совершение преступления нелегальным мигрантов признается отягчающим обстоятельством. Депутаты также приняли законы о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами миграции и введении исключительного права госучреждений проводить экзамены для мигрантов.
Внесение изменений в миграционную политику началось после теракта в «Крокус Сити Холле», исполнителями которого стали четыре гражданина Таджикистана. В августе президент подписал закон, устанавливающий правовой режим высылки нелегальных мигрантов. С 2025 года заработает реестр контролируемых лиц.