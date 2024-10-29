Госдума ужесточила наказание за организацию незаконной миграции

Изменения вносятся в ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Сейчас за организацию незаконного въезда в Россию в ней указан только верхний предел наказания — до пяти лет лишения свободы. Изменения установят низший предел срока заключения — два года. Также вводится штраф до 500 тыс. руб.