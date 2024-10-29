Российское имущество в Финляндии и завод Rheinmetall на Украине. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент Владимир Путин во вторник выступит на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Глава государства также примет участие в пленарной сессии III конгресса «Национальное здравоохранение 2024» в Государственном Кремлевском дворце.
У Путина также запланирована непубличная рабочая встреча во второй половине дня.
Российский лидер не планирует встречаться с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время ее официального визита в Москву.
О российском имуществе в Финляндии
Россия будет оспаривать в судебном порядке возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины: «Естественно, Российская Федерация будет защищать свои интересы, имущественные интересы. Поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов».
Об обвинениях в адрес России
Обвинения в адрес России и Китая в дискредитации властей США в связи с ураганами являются голословными: «Мы их абсолютно отвергаем. Эта завидная регулярность и многообразие этих обвинений постепенно нас заставляют уже относиться к ним с иронией просто».
О ситуации в Грузии
Запад допускает непозволительные менторские заявления и отвратительные ультиматумы Грузии: «Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений и которые должны быть прекращены».
Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Грузии: «Мы никоим образом и не имеем права, и не имеем желания, и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии. Никогда это не делали».
О заводе Rheinmetall на Украине
Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, запущенный на Украине, является законной военной целью для российской армии.
О военных КНДР
По очередным утверждениям западных политиков о том, что в России якобы присутствуют военные из КНДР «нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент [России Владимир] Путин на заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита БРИКС».