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Российское имущество в Финляндии и завод Rheinmetall на Украине. Темы брифинга Пескова

Возможная конфискация российского имущества в Финляндии, ситуация в Грузии и запуск немецким концерном Rheinmetall военного завода на Украине стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент Владимир Путин во вторник выступит на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Глава государства также примет участие в пленарной сессии III конгресса «Национальное здравоохранение 2024» в Государственном Кремлевском дворце.

У Путина также запланирована непубличная рабочая встреча во второй половине дня.

Российский лидер не планирует встречаться с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время ее официального визита в Москву.

О российском имуществе в Финляндии

Россия будет оспаривать в судебном порядке возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины: «Естественно, Российская Федерация будет защищать свои интересы, имущественные интересы. Поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов».

Об обвинениях в адрес России

Обвинения в адрес России и Китая в дискредитации властей США в связи с ураганами являются голословными: «Мы их абсолютно отвергаем. Эта завидная регулярность и многообразие этих обвинений постепенно нас заставляют уже относиться к ним с иронией просто».

О ситуации в Грузии

Запад допускает непозволительные менторские заявления и отвратительные ультиматумы Грузии: «Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений и которые должны быть прекращены».

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Грузии: «Мы никоим образом и не имеем права, и не имеем желания, и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии. Никогда это не делали».

О заводе Rheinmetall на Украине

Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, запущенный на Украине, является законной военной целью для российской армии.

О военных КНДР

По очередным утверждениям западных политиков о том, что в России якобы присутствуют военные из КНДР «нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент [России Владимир] Путин на заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита БРИКС».

Песков Дмитрий