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Newsweek: «Украина не так важна для нас, как Тайвань» — Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс, сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, предположил, что стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и поддержка Тайваня приоритетнее для США, чем военная помощь Украине, пишет Хью Кэмерон в статье для Newsweek.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Вэнс, который скептически относится к военной поддержке Украины, заявил, что экономика Тайваня имеет большее значение для американских интересов, говорится в статье.

В субботнем интервью ведущему подкаста Тиму Диллону, Вэнс сказал, что поддержка Украины стала менее важным элементом внешней политики США, учитывая растущие угрозы, исходящие от Тайваня, и его более важную роль в мировой экономике.

Украина и близко не так важна для нас, как другие регионы мира, верно? Давайте будем честными.

Джей Ди Вэнс
сенатор от штата Огайо, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии

Напарник Дональда Трампа в президентской кампании выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров. Такое решение Камала Харрис назвала «планом капитуляции» Киева.

Тайвань, напротив, является «движущей силой всего экономического роста», отметил Вэнс.

Это островное государство — мировой лидер в производстве полупроводников: согласно ShipHub, на долю местных компаний приходится около половины мирового рынка микросхем.

«Если китайцы захватят Тайвань, это будет очень плохо для нас», — добавил Вэнс. По его словам, важность данного рынка, наряду с растущей угрозой потенциального перехода Тайваня под контроль Китая, сделала этот вопрос главным приоритетом для США.

Ранее Вэнс утверждал, что США поставили Тайвань в «дерьмовое положение». В частности, он сказал ведущему подкаста Шону Райану, что Тайвань недостаточно подготовлен к возможному вторжению Китая, потому что американцы «отправили все наше оружие на Украину».

В середине октября Пекин мобилизовал свой военно-морской флот и вооруженные силы для проведения военных учений вокруг островного государства. Учения включали потенциальную организацию блокады страны.

Учения Китая, которые рассматривались как репетиция вторжения, вызвали обеспокоенность в Вашингтоне, а пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер призвал Пекин «действовать сдержанно и избегать любых дальнейших шагов, которые могут подорвать мир и стабильность».

В пятницу Министерство обороны США объявило, что одобрило продажу Тайваню оружия на сумму 2 млрд долларов. Пакет включает в себя три национальных усовершенствованных ракетных комплекса класса «земля-воздух» (NASAMS) и связанные с ними компоненты на общую сумму 1,16 млрд долларов, а также радиолокационные системы на сумму 828 млн долларов.

В конце сентября администрации Байдена выделила на военную помощь и материально-техническую поддержку Тайваню 567 млн долларов. В ответ Министерство иностранных дел Китая заявило, что это «обернется неприятными последствиями» для США.