Newsweek: «Украина не так важна для нас, как Тайвань» — Джей Ди Вэнс

В пятницу Министерство обороны США объявило, что одобрило продажу Тайваню оружия на сумму 2 млрд долларов. Пакет включает в себя три национальных усовершенствованных ракетных комплекса класса «земля-воздух» (NASAMS) и связанные с ними компоненты на общую сумму 1,16 млрд долларов, а также радиолокационные системы на сумму 828 млн долларов.