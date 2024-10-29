Лукашенко дал совет кандидатам на президентских выборах

Об этом он заявил во вторник, 29 октября, во Дворце Независимости во время совещания по эффективности работы агропромышленного комплекса.
«Ситуация сегодня в стране такая, что просто рассказывать и говорить… Уже не то что губернаторы — народ не примет. Людям надо достать и положить».
По мнению президента, в настоящее время важно и то, что есть за плечами у кандидата: если у него старый багаж, такому человеку нужно быть очень аккуратным.
«Все, кто сегодня хочет, а таких уже немало, — это же люди, которые при нас, даже не при мне, выросли. Поэтому вот им совет: что ты сделаешь и насколько глубоко ты понимаешь эти проблемы», — заключил белорусский лидер.
Выборы-2025
Ранее на заседании Палаты представителей депутаты приняли решение назначить дату президентских выборов на 26 января 2025 года. Пока о своем намерении баллотироваться заявили два человека — действующий глава государства Александр Лукашенко и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич.
Согласно плану ЦИК, регистрация кандидатов в президенты будет проводиться с 22 по 31 декабря включительно.
С 1 января 2025 года начнется предвыборная агитация и информирование избирателей, с 21 по 25 января — досрочное голосование, а 26 января — основной день голосования на выборах.
Не позднее 5 февраля ЦИК должен установить итоги выборов президента. В случае необходимости второй тур голосования пройдет не позднее 9 февраля.