В Омской области отменили режим повышенной готовности

«Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Омской области, введенный распоряжением губернатора Омской области от 30 марта 2024 года», — говорится в документе.
Как отмечается, режим повышенной готовности отменен в связи с устранением обстоятельств, послуживших его основанием.
Напомним, режим повышенной готовности из-за угрозы природных пожаров был введен на территории всей Омской области 30 марта 2024 года.