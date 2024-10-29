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В Омской области отменили режим повышенной готовности

Во вторник, 29 октября 2024 года, на портале правовой информации опубликовано распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко об отмене режима повышенной готовности от 28 октября 2024 года.

«Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Омской области, введенный распоряжением губернатора Омской области от 30 марта 2024 года», — говорится в документе.

Как отмечается, режим повышенной готовности отменен в связи с устранением обстоятельств, послуживших его основанием.

Напомним, режим повышенной готовности из-за угрозы природных пожаров был введен на территории всей Омской области 30 марта 2024 года.