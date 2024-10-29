Роман Береснев возглавил Россошанский район

Напомним, что Роман Береснев покинул Рамонский район буквально несколько дней назад, в Россошанский район чиновник отправился по просьбе губернатора. Сейчас Роман Береснев возглавляет муниципальное образование в должности исполняющего обязанности. А на пост главы Рамонского района пришел Николай Буренин, ранее он работал заместителем главы. Сегодня, 29 октября, стало известно, что руководитель управления административно-технического контроля воронежской администрации Геннадий Голиков уходит со своего поста.