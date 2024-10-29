Американист назвал последствия дефицита ракет ПВО у США

«Считать, что они в какой-то момент эту проблему не решат, глупо. Американская экономика — сильная экономика, военно-промышленный комплекс (ВПК) США тоже довольно эффективный, в годы Второй мировой войны они смогли нарастить этот потенциал в разы. Очевидно, что они могут это повторить», — отметил Блохин.