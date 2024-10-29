Тринадцать стран ЕС осудили Орбана за «преждевременный» визит в Грузию

Страны осудили «все нарушения международных норм, касающиеся свободных и честных выборов», которые, по их мнению, произошли во время парламентских выборов в Грузии.
«Мы критикуем преждевременный визит премьер-министра Орбана в Грузию. Он не говорит от имени ЕС», — говорится в заявлении.
Выборы в Грузии прошли 26 октября. Результаты следующие:
- правящая партии «Грузинская мечта» получила 53,92% голосов;
- «Коалиция за перемены» — 11,03%.
- «Единство — Национальное движение», где ведущую роль играет «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили, — 10,16%.
- «Сильная Грузия» — 8,81%.
- «За Грузию» — 7,77%.
Оппозиция заявила, что не признает итоги выборов. С аналогичным заявлением выступили президент Саломе Зурабишвили и экс-президент Михаил Саакашвили, находящийся под стражей. Они призвали граждан выходить на акции протеста.
Как сообщил Bloomberg, на следующей неделе Орбан проведет саммит ЕС в Будапеште, поскольку Венгрия сейчас председательствует в ЕС.
Грузия подала заявку о членстве в ЕС в 2022 году вслед за Украиной и Молдавией. Последние получили статусы кандидатов в члены ЕС, однако Грузия им не стала. После принятия грузинским правительством закона об иноагентах отношения Тбилиси с Брюсселем испортились. ЕС приостановил процесс приема Грузии в блок и заморозил часть финансовой помощи республике.