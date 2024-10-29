Тринадцать стран ЕС осудили Орбана за «преждевременный» визит в Грузию

Грузия подала заявку о членстве в ЕС в 2022 году вслед за Украиной и Молдавией. Последние получили статусы кандидатов в члены ЕС, однако Грузия им не стала. После принятия грузинским правительством закона об иноагентах отношения Тбилиси с Брюсселем испортились. ЕС приостановил процесс приема Грузии в блок и заморозил часть финансовой помощи республике.