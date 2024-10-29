Депутаты Магнитогорска обновили устав города: что изменилось

«Законодательством предусмотрено, что официальное наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект РФ, где оно расположено. Поэтому в Уставе теперь закреплено полное наименование — Магнитогорский городской округ Челябинской области, а также сокращенное — город Магнитогорск. Эти наименования равнозначны. То есть в официальных символах и названиях может использоваться как полная, так и сокращенная форма».