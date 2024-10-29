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Депутаты Магнитогорска обновили устав города: что изменилось

МАГНИТОГОРСК, 29 октября. ФедералПресс. Депутаты Магнитогорского городского собрания единогласно приняли изменения в устав города.

Источник: Пресс-служба Магнитогорского городского собрания депутатов

Председатель депутатского корпуса Александр Морозов напомнил, что «основному закону» города в этом году исполняется 18 лет. Изменения в него вносятся постоянно.

Всего в документ внесено 15 изменений. Александр Морозов остановился на некоторых.

«Законодательством предусмотрено, что официальное наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект РФ, где оно расположено. Поэтому в Уставе теперь закреплено полное наименование — Магнитогорский городской округ Челябинской области, а также сокращенное — город Магнитогорск. Эти наименования равнозначны. То есть в официальных символах и названиях может использоваться как полная, так и сокращенная форма».

отметил он.

К вопросам местного значения и к полномочиям администрации города отнесено: учет в похозяйственных книгах личных подсобных хозяйств жителей; организация и проведение общественных обсуждений планируемой хозяйственной деятельности; обеспечение соблюдения правил использования водных объектов для рекреационных целей.

Что касается последнего, то под этими целями подразумевается туризм, физкультура и спорт, отдых и оздоровление детей и взрослых. Сами правила будут установлены и утверждены городским собранием в начале следующего года.

Кроме того, Устав приведен в соответствие с федеральным законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, и законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах России в части отрешения от должности и ухода в отставку. Например, полномочия депутата и главы города прекращаются в случае приобретения ими статуса иноагента.