Лукашенко озвучил главную предвыборную задачу: «Прыгать выше головы»

— Все дальше и дальше. Ну так надо, чтобы и отдача была для села, потому что людей-то кормить надо. Эти два миллиона в Минске — они же кушать хотят каждый день все: от маленьких детишек до взрослых. Мы научились это делать. Мы делаем это очень качественно, — прокомментировал он.