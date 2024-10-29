Лукашенко озвучил главную предвыборную задачу: «Прыгать выше головы»

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил главное обещание белорусам перед выборами, сообщает БелТА.
В частности, во время доклада об эффективности работы АПК Лукашенко сказал о главном предвыборном обещании. Он заметил, что сейчас объявилось много политиков, заявляющих, что: «Есть Лукашенко политик, ну и там еще кто-то…». Президент подчеркнул, что они заблуждаются.
— Ситуация сегодня в стране такая, что просто рассказывать и говорить уже не то, что губернаторы — народ не примет, — уверен он.
Лукашенко добавил, что необходимо по отношению к избирателям «достать и положить», и что он считает это правильным. Так как идя в президентскую кампанию, белорусский президент представляет всю власть. И поэтому следует народу сказать: если дороги, то, где и как, потому что ранее уже озвучивалось: от районных центров до агрогородков.
Лукашенко заметил, что в плане дорог уже многое сделано и остаются небольшие работы. А в качестве другого примера он сказал о качестве продуктов, которое начинается с молочно-товарного комплекса. Он отметил, что и в этом плане в Беларуси уже многое сделали, МТК немало построили.
— Мы должны людям прямо сказать: за следующую пятилетку мы решим вопрос молочно-товарных комплексов: дойное стадо, корова должна стоять в этом «дворце» для того, чтобы получить чистое молоко. В конце концов, корова этого заслужила, — указал он.
И добавил, что на решение проблемы хватит пары лет, и что остается только подтянуть Витебскую, Могилевскую и Гомельскую области. И что в этом плане проблемы не такие уж большие. А самое главное — известно, какие они должны быть и что там нужно. При том это является импортозамещающим продуктом и ничего не надо импортного.
Еще Лукашенко сказал, что важно определиться, как действовать дальше. Заметил, что следует помогать крестьянам, так как людей на селе все меньше и меньше. И указал, что председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев «высасывает из села все, что можно, в Минск», где уже проживают 2 миллиона человек.
— Все дальше и дальше. Ну так надо, чтобы и отдача была для села, потому что людей-то кормить надо. Эти два миллиона в Минске — они же кушать хотят каждый день все: от маленьких детишек до взрослых. Мы научились это делать. Мы делаем это очень качественно, — прокомментировал он.
Также Лукашенко высказался о качестве белорусских продуктов, которое ценится и за рубежом, и даже главы государств порой просят его прислать что-то на пробу. Однако здесь отметил лидер страны, что в этом плане в Беларуси вышли на некую горизонтальную прямую и выше не могут прыгнуть. В связи с этим он озвучил главную предвыборную задачу.
— А надо будет прыгать. И это главная наша задача и обещание белорусскому народу в этот предвыборный период, — заключил он.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.