Волгоградский губернатор провел встречу с главой ЛНР в Луганске

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров 29 октября находится в Луганске. В городе сегодня неспокойно из-за обстрелов ВСУ, проводилась эвакуация жителей. Тем не менее, глава ЛНР Леонид Пасечник встретился с волгоградской делегацией и провел совещание с Андреем Бочаровым. Обсуждали проекты по восстановлению инфраструктуры Станично-Луганского муниципального округа, которые взяла на себя Волгоградская область. Благодаря помощи нашего региона, за два года удалось восстановить более 170 важных для жизни объектов.