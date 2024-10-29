Волгоградский губернатор провел встречу с главой ЛНР в Луганске

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров 29 октября находится в Луганске. В городе сегодня неспокойно из-за обстрелов ВСУ, проводилась эвакуация жителей. Тем не менее, глава ЛНР Леонид Пасечник встретился с волгоградской делегацией и провел совещание с Андреем Бочаровым. Обсуждали проекты по восстановлению инфраструктуры Станично-Луганского муниципального округа, которые взяла на себя Волгоградская область. Благодаря помощи нашего региона, за два года удалось восстановить более 170 важных для жизни объектов.
— Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил волгоградского губернатора, всех жителей Волгоградской области за поддержку, — рассказали в пресс-службе администрации региона. Вместе с руководством республики и района, над которым наш регион взял шефство, обсудили дальнейшие планы строительно-восстановительных работ. Работы хватит на годы.
— Рассчитываем, что наш вклад поможет это сделать в более короткие сроки, — выразил уверенность Андрей Бочаров.