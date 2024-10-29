Президент Беларуси Александр Лукашенко дал совет кандидатам в президенты, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, во время доклада об эффективности работы агропромышленного комплекса Александр Лукашенко озвучил совет кандидатам в президенты.
В частности, белорусский президент заметил, что идти в электоральную кампанию, к людям необходимо с экзаменом. Лукашенко обратил внимание, что белорусы примут у властей экзамен за пятилетку.
— Мы должны сказать, что мы сделаем. Конкретно. Вот и вся политика, — прокомментировал он.
При этом Лукашенко отметил, что есть те, кто умеет лишь красиво болтать. И заявил, что в Беларуси есть около пятидесяти человек, которые «красиво могут преподнести, что-то сказать», но указал, что все же необходима конкретика.
— Это надо уметь политику, будущему президенту (говорить. — Прим.), но главное — это конкретика: что ты сделаешь. Ну и что у тебя за плечами, — уверен он.
Здесь же белорусский президент заявил о том, что ситуация в Беларуси поменялась, и что, если кто-то придет сюда «со старым багажом» и попытается пойти в избирательную кампанию, то следует быть очень аккуратным. При этом Лукашенко заметил, что ему, возможно, и не следует говорить этого, однако в Беларуси сегодня уже и немало тех, кто хочет поучаствовать в президентских выборах. И пояснил, что это люди, которые выросли при нем. А затем он дал еще совет будущим кандидатам.
— Поэтому вот им совет: что ты сделаешь и насколько глубоко ты понимаешь эти проблемы, — резюмировал президент.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил главную предвыборную задачу: «Прыгать выше головы».
Ранее Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.