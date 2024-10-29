Лукашенко дал совет кандидатам в президенты

Здесь же белорусский президент заявил о том, что ситуация в Беларуси поменялась, и что, если кто-то придет сюда «со старым багажом» и попытается пойти в избирательную кампанию, то следует быть очень аккуратным. При этом Лукашенко заметил, что ему, возможно, и не следует говорить этого, однако в Беларуси сегодня уже и немало тех, кто хочет поучаствовать в президентских выборах. И пояснил, что это люди, которые выросли при нем. А затем он дал еще совет будущим кандидатам.