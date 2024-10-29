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Правительство РФ спишет Калининградской области часть долгов по бюджетным кредитам

Правительство РФ спишет Калининградской области часть долгов по бюджетным кредитам: всего федеральное правительство решило прости регионам 25,9 миллиарда рублей.

Источник: Бизнес-Калининград

В список регионов помимо Калининградской области вошли Башкирия, Карелия, Коми, Татарстан, Хакасия, Удмуртия, Чувашия, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, а также Астраханская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Калужская, Курская, Московская, Новосибирская, Пензенская, Томская, Тульская и Ярославская области.

Списание долгов связано с активным развитием транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в указанных регионах для запуска новых инвестпроектов.

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