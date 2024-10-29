Назначен новый замакима Уральска

Он родился в 1985 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям «Ветеринарная медицина» и «Юриспруденция».