Назначен новый замакима Уральска

Он родился в 1985 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям «Ветеринарная медицина» и «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал руководителем ЗКО филиала «Республиканский штаб молодёжных трудовых отрядов “Жасыл ел”.
Работал руководителем КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Управления общественного развития ЗКО.
С 2020 года занимал должность президента объединения юридических лиц «Ассоциация “Гражданский Альянс” Западно-Казахстанской области.
Тапишев будет курировать деятельность городских отделов занятости и социальных программ, внутренней политики, культуры и развития языков, физической культуры и спорта.