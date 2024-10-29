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ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко

МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Белоруссии приняла решение о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих в январе президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Лукашенко поступили в Центризбирком 26 октября.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.

Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.

Лукашенко Александр