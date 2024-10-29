ЕС продлил санкции против политиков в Приднестровье

«Настоящее решение применяется до 31 октября 2025 года. Оно подлежит регулярному пересмотру», — говорится в документе.
Санкции ЕС против руководства Приднестровья были введены в сентябре 2010 года и ежегодно пересматриваются и продлеваются. Эти ограничения предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза, а также запрет на поездки для физлиц.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.