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Минздрав Газы сообщил о гибели 40 человек при ударах ЦАХАЛ

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Более 40 палестинцев стали жертвами обстрелов и бомбардировок израильскими силами различных районов блокированного сектора Газа за прошедшие сутки. Такие данные представило министерство здравоохранения анклава.

По его информации, «за минувший день в результате израильской агрессии был убит 41 человек, 113 арабов получили ранения». Ведомство сообщило, что с начала военной операции в октябре прошлого года в результате действий армии Израиля в Газе погиб 43 061 палестинец, 101 223 человека получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.