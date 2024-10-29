Министр обороны Израиля назвал назначение нового лидера «Хезболлах» временным

Наиболее вероятным преемником Насруллы считался его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин, возглавлявший исполнительный совет «Хезболлах». Однако он пропал без вести после израильской бомбардировки 3 октября южной окраины Бейрута, а 22 октября при разборе завалов было найдено его тело. В «Хезболлах» на следующий день подтвердили гибель Сафи ад-Дина.