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Министр обороны Израиля назвал назначение нового лидера «Хезболлах» временным

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант считает «временным назначением» утверждение в должности генерального секретаря шиитского движения «Хезболлах» Наима Касема.

Источник: РИА "Новости"

«Временное назначение. Обратный отсчет начался», — написал он в X (ранее Twitter), сопроводив текст фотографией Касема.

Ранее МИД Израиля распространил в соцсетях заявление на арабском, в котором утверждалось, что пребывание Касема в должности «может стать самым коротким» в истории «Хезболлах».

29 октября «Хезболлах» объявило об избрании Касема своим новым лидером. С 1991 года он занимал пост заместителя генерального секретаря движения.

23 сентября Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах», в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения. Одним из ударов 27 сентября в Бейруте был ликвидирован генеральный секретарь организации Хасан Насрулла. Шиитское движение подтвердило его гибель и пообещало продолжить противостоять Израилю.

Наиболее вероятным преемником Насруллы считался его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин, возглавлявший исполнительный совет «Хезболлах». Однако он пропал без вести после израильской бомбардировки 3 октября южной окраины Бейрута, а 22 октября при разборе завалов было найдено его тело. В «Хезболлах» на следующий день подтвердили гибель Сафи ад-Дина.