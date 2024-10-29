В Сакском районе избрали главу администрации

В Сакском районе провели конкурс на должность главы администрации Советского района. Им стал Александр Харламов. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
В конкурсе приняли участие трое кандидатов. Они прошли отбор комиссии во главе с председателем Совета министров Республики Крым Юрием Гоцанюком. Также было онлайн-голосование для жителей района. По его результатам Харламов получил 60,71% голосов.
«По результатам работы конкурсной комиссии на голосование депутатам были предложены две кандидатуры — Владимир Ерохин, набравший 70 баллов и Александр Харламов, набравший 80 баллов. За кандидатуру Александра Харламова проголосовали единогласно все депутаты», — сказано в сообщении администрации.
Голосовали депутаты во время 5-го внеочередного заседания Советского районного совета под руководством председателя Советского районного совета Виктории Грицай.
«В качестве первоочередных задач Александр Харламов считает продолжение развития агропромышленного комплекса и переработки сельскохозяйственного сырья. Также будущий глава администрации района акцентировал внимание на необходимости продолжения ремонтов учреждений образования, культуры, установке модульных объектов здравоохранения, капитальных ремонтов дорог и систем водоснабжения, газификации и освещении населенных пунктов», — сообщили в администрации.