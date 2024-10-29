ЦИК проведет тренинги для участковых избирательных комиссий

Сегодня на заседании ЦИК утвержден порядок проведения тренингов для участковых комиссий по выборам Президента Беларуси. «Такие тренинги традиционно готовятся ЦИК для оказания методической помощи членам участковых комиссий после их формирования. Участковые избирательные комиссии должны быть сформированы к 26 декабря текущего года, эти тренинги будут в печатном виде распространяться по участкам для голосования, чтобы председатели в свою очередь проводили обучение с членами участковых избирательных комиссий, которые непосредственно будут организовывать голосование», — рассказала Елена Балдовская.