Минниханов дал ряд поручений финансистам Татарстана

Относительно расходов консолидированного бюджета республики Минниханов отметил, что за девять месяцев они составили 62,9% от годового плана. В связи с этим он обратился к министерствам, ведомствам и муниципалитетам с требованием обеспечить эффективные затраты и полное освоение финансовых средств, в том числе федеральных, и сделать это не в последние дни года.