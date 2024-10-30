Забудьте о Газе и Украине: назревающая война в Восточной Азии гораздо важнее

США, Китай и Россия поигрывают военными мускулами в водах Восточной Азии, угрожая конфликтом великих держав, который по-настоящему потрясет мир, пишет Ричард Джавад Хейдариан в статье для Asia Times.

Источник: РИА "Новости"

Пока внимание всего мира сосредоточено на потенциальном крупном конфликте на Ближнем Востоке, великие державы как во сне приближаются к конфликту в Азии, говорится в статье Asia Times.

На прошлой неделе американский эсминец USS Dewey (DDG-105) и фрегат Королевских ВМС Австралии HMAS Stuart (FFH153) провели двусторонние операции в Малаккском проливе, продемонстрировав совместные силы в критической морской ситуации. Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отреагировал на это развертыванием своих разведывательных кораблей класса «Донгдиао» в Восточно- и Южно-Китайском морях.

Кроме того, Вашингтон и Пекин укрепляют свое военное присутствие в этом районе.

США, вероятно, оставят на Филиппинах ракетную систему Typhon. Пентагон разместил ее там в преддверии ежегодных учений Balikatan в начале этого года, что вызвало много споров.

Американский генерал Маркус Эванс публично назвал этот шаг «невероятно важным» для американской региональной стратегии.

Она заключается в стремлении администрации Байдена создать дугу военных альянсов и систем противоракетной обороны по всей западной части Тихого океана в ожидании потенциального прямого конфликта с Китаем.

Пекин, со своей стороны, создает собственную сеть малозаметных радаров в прилегающих водах, чтобы противостоять американскому превосходству в воздухе в случае непредвиденных обстоятельств.

После завершения строительства новые объекты «существенно увеличат возможности Китая по перехвату сигналов и радиоэлектронной борьбе на спорном архипелаге Парасельских островов и дополнят более широкую сеть наблюдения, охватывающую большую часть Южно-Китайского моря», говорится в докладе британского аналитического центра Chatham House.

Россия, несмотря на военный конфликт на Украине, тоже продемонстрировала свою военно-морскую мощь, сделав ставку на военную дипломатию.

Она провела учения в Мьянме и впервые в Индонезии.

Между тем Вьетнам после нескольких лет относительно спокойных отношений с Китаем усиливает военное присутствие в спорных водах. Чтобы подготовиться к возможному конфликту с северным соседом в прилегающих водах, Вьетнам расширяет сеть военных объектов в Южно-Китайском море, где он контролирует до 27 объектов на суше.

За последнюю четверть века быстрый экономический рост и развитие торговых отношений ослабили стимулы к любым крупным конфликтам в Азии.

За это время Китаю удалось создать обширные сети влияния и торговли по всему региону, а также добиться большей взаимозависимости с США и их ключевыми азиатскими союзниками — Японией, Австралией и Южной Кореей.

Сегодня Юго-Восточная Азия является крупнейшим экспортным направлением китайской продукции, а Китай выступает важным инвестором и источником технологий на большей части региона. Более того, объем двусторонней торговли между Пекином и ведущими западными экономиками достигает триллионов долларов в год, что подчеркивает глубину экономических связей между всеми крупными игроками в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако стремительный подъем Китая, проблемы во внутренней и внешней политике США и обострение споров в западной части Тихого океана создали геополитическую «пороховую бочку» беспрецедентного масштаба.

Администрация Байдена опирается на стратегию «комплексного сдерживания», которая направлена на использование обширной сети альянсов в регионе для сдерживания напористости Китая. Она также расширила совместные учения с ключевыми региональными союзниками, такими как Австралия.

Для Китая эти учения являются одновременно провокацией и стимулом для дальнейшего усиления его собственного военного присутствия в спорных районах.

На прошлой неделе разведывательный корабль класса «Тяньшусин» ВМС НОАК был замечен всего в 100 километрах к западу от японского острова Амами-Осима, прежде чем отправился в Филиппинское море в западной части Тихого океана. Тем временем китайская авианосная ударная группа «Ляонин» направилась на север через Тайваньский пролив.

Кроме того, Китай готовится к ведению высокотехнологичной войны, укрепляя свой потенциал в области электронной войны. Согласно отчету Chatham House, Пекин, судя по снимкам со спутников, строит новые радиолокационные системы скрытого проникновения, на основе стелс-технологий. На снимках видна характерная шестиугольная группировка радиолокационного синтезирования апертуры (SIAR), диспетчерская вышка и несколько мобильных ракетных полигонов на острове Тритон в спорном архипелаге Парасельских островов.

Таким образом Китай, похоже, реагирует на растущее количество американских боевых самолетов-невидимок по всему региону, включая стелс-истребители F-22 Raptor и F-35, а также стелс-бомбардировщики B-2 Spirit.

Ранее в этом году военно-воздушные силы США задействовали 186 истребителей F-22 для участия в крупных международных учениях по воздушному бою Pitch Black, организованных Австралией. Американские истребители-невидимки также побывали в Сингапуре, Индонезии, Брунее, Таиланде и на Филиппинах.

Командующий Тихоокеанскими военно-воздушными силами США Кевин Шнайдер заявил, что растущее присутствие истребителей в Южно-Китайском море отражает «осознание угрозы, исходящей от Пекина в его незаконных, принудительных, агрессивных и обманных действиях».

Между тем, надводная боевая группа ВМФ России, состоящая из корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий» и «Громкий», недавно провела совместные учения с коллегами из Мьянмы в Индийском океане. В ближайшие недели контингент ВМФ России присоединится к индонезийским коллегам в Сурабае (остров Ява), для участия в учениях Orruda 2024.

Вьетнам, в свою очередь, как ожидается, займет более жесткую позицию на фоне продолжающихся разногласий с Китаем в спорных водах. В прошлом месяце несколько вьетнамских рыбаков были избиты и травмированы после того, как их задержали китайцы на спорных Парасельских островах.

Вьетнам осудил Китай и потребовал, чтобы «Пекин уважал его суверенитет над Парасельскими островами, начал расследование и предоставил информацию о нападении». Вьетнам не ограничивается дипломатическими протестами, а готовится к военным действиям, строя крупнейшую взлетно-посадочную полосу в спорном Южно-Китайском море. С 2021 года Вьетнам значительно усилил свое военное присутствие на рифе Барк-Канада, где вскоре может появиться современная взлетно-посадочная полоса протяженностью до трех километров.

Title. Ведущие державы расширяют военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе: развертывание сил США, контрмеры Китая, учения России, шаги Вьетнама.