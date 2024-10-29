Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — сказал он. О порядке проведения тренировки президенту доложил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.