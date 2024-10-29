Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — сказал он. О порядке проведения тренировки президенту доложил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.
Задачи, предусмотренные для тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщили в ведомстве.
«Осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками», — отметили в министерстве.
В рамках тренировки с атомных подлодок из Баренцева и Охотского морей выполнили пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава». С «Плесецка» по полигону «Кура» на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Также к тренировке привлекли самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прошедшая тренировка — регулярное и плановое мероприятие.
Сегодня Владимир Путин провел тренировку наземной, морской и авиационной составляющих стратегических сил ядерного сдерживания. Во время маневров состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.